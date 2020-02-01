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"Я ещё не испытывала такого чувства гордости": Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков научился кататься на лыжах

Наталья Подольская разместила в Instagram видео, на котором похвасталась, что ее сын Артемий Пресняков научился кататься на лыжах. Также исполнительница написала, что никогда в жизни ещё не испытывала такого чувства гордости за своего ребенка.
"Я ещё не испытывала такого чувства гордости": Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков научился кататься на лыжах

На данный момент Наталья Подольская, Владимир Пресняков и их сын Артемий отдыхают на горнолыжном курорте в Долине Тарантез во французских Альпах. При этом певица активно делится с поклонниками фото и видео с отпуска. Сегодня знаменитость опубликовала ролик, на котором показано, как ее ребенок учится кататься на лыжах. Мальчик одет в черные штаны, жёлтую куртку, перчатки и специальный шлем. В комментарии к своей публикации Наталья Подольская написала: "Я ещё не испытывала в жизни такого чувства гордости!"

Поклонники отметили, что Артемий молодец и у него очень хорошо получается кататься на лыжах. Фанаты пожелали Наталье Подольской и Владимиру Преснякову хорошо отдохнуть. За несколько десятков минут публикацию певицы в Instagram просмотрели почти 15 000 пользователей интернета.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:17

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