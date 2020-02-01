Эксперты назвали секреты выгодной покупки авто





Причина этого заключается в закрытии «сезона» и нежелании ждать до весны. Зимой куда меньше спрос на авто из-за падения покупательского интереса со стороны начинающих водителей. Возраст любого транспорта берёт отсчёт в начале года выпуска. По этой причине многие стремятся продать авто до наступления очередного календарного периода. Помочь этому могут скидки и разного рода акции со стороны дилеров и частных продавцов.После выпуска очередного поколения той или иной модели номинально устаревшие сборки предлагаются с большей выгодой для опустошения складов. Спрос на версию прошлого поколения становится куда ниже. Это открывает возможность сэкономить на покупке автомобиля. При этом важно не слишком гнаться за малой стоимостью. При чрезмерно низких ценах имеет смысл задуматься о причинах подобной ситуации. Могла иметь место поломка транспортного средства либо в заключаемом договоре о покупке ценник неожиданно для покупателя окажется выше оговариваемого.