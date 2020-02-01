Станислав Садальский пришел в восторг от наряда Марии Кожевниковой на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл»

Станислав Садальский на своей странице в Instagram выставил фотографию бывшего депутата Государственной думы России Марии Кожевниковой. Она не прекращает изумлять светскую тусовку своими интересными образами. Так, церемонию «Золотого орла» киноактриса посетила облачившись в вечернее платье розового цвета в пол, подчеркнувшее все достоинства политического деятеля. Актёр в подписи к снимку использовал фразу Пабло Пикассо, считавшего, что цвет является той областью, где разум человека имеет возможность соприкоснуться со Вселенной. Образ знаменитости он сравнил с жизнью в розовом цвете.В завершение блогер поинтересовался у поклонников, нравится ли им наряд. Однако не все пришли в восторг в отличии от радиоведущего. Некоторые подписчики артиста решили, что он таким образом решил высмеять образ. Кое-кто назвал это «полной жутью» и вспомнил знаменитые слова историка моды Александра Васильева, говорившего, что розовый цвет подходит всем представительницам прекрасной половины, но лишь до 12 лет. Нашлись и те, кому понравился наряд Марии Кожевниковой: «Очень красивая женщина!», «Красивая, талантливая, шикарная!», «Изумительное платье, на очаровательной Марии! Красиво!» Однако некоторые подписчики осудили актёра за обсуждение образа актрисы: «В любом случае некрасиво и не мужское это дело обсуждать наряды женщин».