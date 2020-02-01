Эдгар Запашный раскритиковал "коронованных" знаменитостей

На прикреплённом к посту Запашного коллаже показаны Филипп Киркоров, которого называют поп-королём эстрады РФ, Николай Басков, продюсер Гия Эрадзе, а также стилист Сергей Зверев. Дрессировщик попытался таким образом высмеять знаменитостей. На верхней части фото приведена надпись «коронавирус в России», а в комментарии Эдгар Запашный указал, что «осталось их переловить».Публикация получила всего 5 тысяч отметок «Нравится», что при количестве подписчиков свыше 560 тысяч выглядит достаточно скромно. В комментариях отметился Филипп Киркоров. Он воспринял ситуацию с долей юмора и предложил догнать его, поймать, а также попытаться отобрать корону. Поклонники певца отметили, что гнаться за Киркоровым нужно, поскольку он представляет собой артиста достаточно высокого уровня. Сам запашный отвечать на комментарий высмеянного поп-короля не стал.