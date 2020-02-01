Сын Анфисы Чеховой Соломон пожелал подписчикам матери здоровья и веселья

Анфиса Чехова решила поделиться с преданными поклонниками семейным роликом, записанным сегодня утром. На видео исполнительница спрашивает у своего сына Соломона, чтобы он хотел пожелать ее подписчикам в выходные. Мальчик улыбается и громко говорит: "Здоровья, веселья, много сладостей и вкусняшек". В этот момент к Анфисе Чеховой и ее сыну подбегает их собака по кличке Картошка и начинает облизывать своих хозяев. Исполнительница смеётся и говорит, что домашний питомец слизал весь ее макияж.В комментарии к публикации в Instagram телеведущая написала: "Простое семейное видео. Без фильтров и постановки". Подписчики поблагодарили Анфису Чехову и Соломона за пожелание и поднятое настроение. В ответ они пожелали телеведущей и ее сыну позитивных выходных и хорошо провести время вдвоем. За несколько минут публикацию знаменитости посмотрели почти 15 000 раз.