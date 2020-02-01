Спрос на Cybertruck превысил ожидания аналитиков Tesla





Илон Маск особенно положительно относится к модели Cybertruck в линейке автомобилей от Tesla. Невзирая на крайне неоднозначный дизайн, многие люди встретили модель весьма положительно. Количество потенциальных покупателей существенно превысило производственные мощности Tesla.На вопрос журналистов о количестве Cybertruck Tesla, которые могут быть разосланы покупателям, Илон Маск отказался давать комментарии. Он подчеркнул, что спрос значительно больше того объёма, который может быть подготовлен за 3-4 года.