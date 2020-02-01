«Влюбился в меня по уши»: Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
Известная российская певица Ольга Зарубина, которая знакома отечественному слушателю по хиту «На теплоходе музыка играет», недавно откровенно рассказала о личной жизни. После череды неудач артистка все же нашла достойного мужчину и даже планирует выйти за него замуж.
Еще совсем недавно Зарубина рассказывала, как стала жертвой брачного афериста, представившегося ей Георгием Делиевым, однако оказавшегося на деле совсем другим человеком, который просто пытался вытянуть из нее деньги. С этим мужчиной певица познакомилась в Сети, причем, данный случай, судя по всему, не отбил у нее желание искать жениха таким образом. В одной из недавних своих интервью артистка призналась, что не просто нашла в Интернете любовь, но еще и готовится к свадьбе. «Он влюбился в меня по уши. Мы с ним в соцсети познакомились и завязалось общение, у него буквально снесло крышу. Он почти моего возраста, достаточно обеспеченный мужчина. Но самое важное – он меня любит», - похвасталась Зарубина успехами на личном фронте.
Называть имя своего нового жениха артистка не стала, заявив лишь, что он иностранец, который долгое время жил в России, поэтому никакого языкового барьера в их отношения не возникло. Более того, будущий супруг Ольги Зарубиной даже знаком с ее песнями, передает портал «Телепрограмма».
Еще совсем недавно Зарубина рассказывала, как стала жертвой брачного афериста, представившегося ей Георгием Делиевым, однако оказавшегося на деле совсем другим человеком, который просто пытался вытянуть из нее деньги. С этим мужчиной певица познакомилась в Сети, причем, данный случай, судя по всему, не отбил у нее желание искать жениха таким образом. В одной из недавних своих интервью артистка призналась, что не просто нашла в Интернете любовь, но еще и готовится к свадьбе. «Он влюбился в меня по уши. Мы с ним в соцсети познакомились и завязалось общение, у него буквально снесло крышу. Он почти моего возраста, достаточно обеспеченный мужчина. Но самое важное – он меня любит», - похвасталась Зарубина успехами на личном фронте.
Называть имя своего нового жениха артистка не стала, заявив лишь, что он иностранец, который долгое время жил в России, поэтому никакого языкового барьера в их отношения не возникло. Более того, будущий супруг Ольги Зарубиной даже знаком с ее песнями, передает портал «Телепрограмма».