"Пусть исполнятся все ваши мечты": Марина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с днем рождения

Марина Юдашкина разместила фотографию со Львом Лещенко. На кадрах возлюбленная знаменитого модельера одета в платье в пол, ее образ дополнен розовым поясом, браслетами и макияжем. Исполнитель надел черный костюм, симок сделан на берегу реки на одном из мероприятий. В комментарии к публикации Марина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с днем рождения. Также в социальной сети Instagram супруга Валентина Юдашкина написала: "Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом, приятными встречами. Здоровья! Пусть исполнятся все ваши мечты".Подписчики присоединились к поздравлениям. Многие пожелали имениннику счастья, удачи в творчестве, любви и здоровья. Фанаты Марины Юдашкиной отметили, что Лев Лещенко практически не изменился за последний годы, и написали, чтобы он всегда оставался таким молодым. За несколько минут публикация набрала почти 4 000 лайков.