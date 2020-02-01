Родившая звезда «Дом-2» Александра Артёмова подверглась критике за слова о младенцах





Известно, что бывшая участница проекта «Дом-2» Александра Артемова искренне рада, что у нее родилась именно девочка. Не скрывает молодая мама и тот факт, что дочке она рада в разы больше, чем если бы у нее появился сын. Ко всему, она отмечает, что даже понятия не умеет, как воспитывать и растить мальчиков.О том, что у нее есть подобные страхи, экс-участница «Дом-2» Александра Артемова сообщила своим подписчикам. Она отметила, что смущена тем фактом, что родись у нее сын, за мужским достоинством малыша пришлось бы следить ее супругу Евгению Кузину.Также Александра Артемова сказала и о том, что маленькие мальчики сильно капризные, а также страдают от коликов, что тоже ее пугает. Возможно, звезда «Дом-2» Александра Артемова и не хотела никого обидеть, но в итоге другие мамы все равно вылили на нее свой негатив и отметили, что девушка несет полную чушь, говоря подобное.