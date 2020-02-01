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«Как это больно даже рассказывать не хочу»: Девушка Арсения Шульгина Лиана Волкова поделилась воспоминаниями о ДТП

Лиана Волкова, девушка Арсения Шульгина, поделилась воспоминаниями о ДТП, в котором она травмировала руку. На данный момент возлюбленная сына певицы Валерии восстанавливается после сложной операции.

В начале декабря 2019 года сын популярной исполнительницы Валерии и его девушка попали в автокатастрофу. Из-за погодных условий Арсений Шульгин не справился с управлением машины и врезался в отбойник. Инцидент обошелся без жертв, однако рука Лианы Волковой была сломана, а лицо ее молодого человека было разбито.

После оказания первой медицинской помощи выяснилось, что у девушки закрытый перелом, который требует незамедлительного хирургического вмешательства. Врачи решили, что не будут подвергать Лиану Волкову общему наркозу и постараются использовать только местный. Она прокомментировала: «Больно... Ощущение, будто каждые 30 секунд ударяешься локтем об угол... Как это больно даже рассказывать не хочу».

Арсений Шульгин первый поддержал девушку. Подписчики в Instagram наблюдали в stories на личных страницах молодой пары милые совместные фото и смайлы. Кроме того, Лиана Волкова поделилась снимком, на котором она стоит с подаренным букетом от своего парня.

Поклонники написали много пожеланий о скорейшем выздоровлении Лианы. В закрытом микроблоге Арсения Шульгина часто появляются снимки, на которых запечатлен он с возлюбленной и его родители. Певица Валерия и Иосиф Пригожин поддерживают сына и общаются с его избранницей как с полноценным членом их семьи.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:56

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