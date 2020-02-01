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Звезды «Дом-2» Белая и Ромашов претендуют на комнату Дмитренко и Рапунцель

Звездная пара проекта «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов мечтают о том, чтобы занять комнату, где жили Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Оказывается, ребята были бы не против стать участниками шоу «Дом-2. Спаси свою любовь».

Звезды «Дом-2» Белая и Ромашов претендуют на комнату Дмитренко и Рапунцель

После того, как участники реалити «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов приехали с Сейшел, то начали сеять в коллективе смуту. Изначально они поселились в комнате, которая по праву принадлежит Яне Шафеевой и Захару Саленко, а после и вовсе высказались, что хотели бы жить там, где обитали Ольга Рапунцель вместе со своей дочерью Василисой, а также мужем Дмитрием Дмитренко. В качестве аргумента они говорят о том, что все равно Ольга со своей семьей переезжает к Татьяне Владимировне.


Молодые люди даже отметили, им известно, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко якобы не против, чтобы они заняли их комнату. Однако выяснилось, что против Иосиф Оганесян и Саша Черно, они попытались поговорить с ребятами и сделали вывод, что они просто не могут поладить между собой.


В итоге Белая и Ромашов живут в небольшой вип-комнате, но они признаются, что сейчас безмерно счастливы, потому что находятся рядом друг с другом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:30

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