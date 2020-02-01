Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди: "Дело в посыле и энергетике, а не в том, что показывают ваши весы"
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди проводит зимние месяцы за границей. Она уже успела побывать на Бали, а затем отправилась в Таиланд. Не так давно звезда реалити-шоу поделилась своим секретом успеха у мужчин, отметив, что дело вовсе не в весе, а в энергетике и посыле.
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди часто общается со своими поклонниками в соцсети Instagram. Недавно она решила поделиться с подписчицами секретом своих идеальных фотографий. Блондинка рассказала, что вовсе не следит тщательно за своей фигурой, чтобы получить идеальный результат на снимках. Дело в том, что Триандафилиди всегда делает только профессиональные съемки, то есть фото в соцсети были тщательно отфильтрованы и обработаны в фотошопе перед публикацией.
Лиза Триандафилиди отметила, что она вовсе не переживает о своем весе. Даже когда она была худой, анорексичной, или в идеальном весе как сейчас, у нее не было отбоя от мужчин.
"Дело, видимо, в посыле, в энергетике, а не в том, что показывают ваши весы", - написала блондинка.
Примечательно, что девушка очень любит позировать обнаженной, часто выставляя результат подобных съемок в своем микроблоге в Instagram. Лиза Триандафилиди утверждает, что делает это вовсе не для того, чтобы привлечь внимание. Она кайфует от себя самой и любит транслировать это окружающим.
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди часто общается со своими поклонниками в соцсети Instagram. Недавно она решила поделиться с подписчицами секретом своих идеальных фотографий. Блондинка рассказала, что вовсе не следит тщательно за своей фигурой, чтобы получить идеальный результат на снимках. Дело в том, что Триандафилиди всегда делает только профессиональные съемки, то есть фото в соцсети были тщательно отфильтрованы и обработаны в фотошопе перед публикацией.
Лиза Триандафилиди отметила, что она вовсе не переживает о своем весе. Даже когда она была худой, анорексичной, или в идеальном весе как сейчас, у нее не было отбоя от мужчин.
"Дело, видимо, в посыле, в энергетике, а не в том, что показывают ваши весы", - написала блондинка.
Примечательно, что девушка очень любит позировать обнаженной, часто выставляя результат подобных съемок в своем микроблоге в Instagram. Лиза Триандафилиди утверждает, что делает это вовсе не для того, чтобы привлечь внимание. Она кайфует от себя самой и любит транслировать это окружающим.