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АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus. Отечественное предприятие оснастило продукты дизайном, созданным в «Х-стиле».
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus

По данным автора публикации на странице одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на неуказанные источники, отмечается, что всего подготовлены 3 образца. LADA Largus подготовили в корпусах универсал, фургон и Largus Cross. Каждая из сборок получила новые крылья, крышку капота, радиаторную решётку, оптику, зеркала, а также обвесы.

Имеются определённые корректировки в оформлении интерьера авто. Для салона подготовили новые кресла, дверные панели и встроили современную панель приборов. Инженеры использовали новую схему проводки, позволяющую разместить в авто систему мультимедиа очередного поколения и системы электронной помощи водителю. Относительно сроков начала серийной сборки на сегодня никакой информации нет. Ситуация будет рассматриваться после завершения тестов.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:19

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