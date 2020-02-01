АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus





По данным автора публикации на странице одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на неуказанные источники, отмечается, что всего подготовлены 3 образца. LADA Largus подготовили в корпусах универсал, фургон и Largus Cross. Каждая из сборок получила новые крылья, крышку капота, радиаторную решётку, оптику, зеркала, а также обвесы.Имеются определённые корректировки в оформлении интерьера авто. Для салона подготовили новые кресла, дверные панели и встроили современную панель приборов. Инженеры использовали новую схему проводки, позволяющую разместить в авто систему мультимедиа очередного поколения и системы электронной помощи водителю. Относительно сроков начала серийной сборки на сегодня никакой информации нет. Ситуация будет рассматриваться после завершения тестов.