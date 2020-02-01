Компания Toyota готовится к выпуску «заряженной» версии Supra





Как отмечает Best Car Web, ссылаясь на свои источники в компании Toyota, бренд может представить «заряженную» модификацию Supra GRMN до конца текущего года. Спорткар оснастят двигателем V6 объёмом 3 л, который благодаря турбонаддуву сможет генерировать порядка 400 «лошадей». При этом архитектура корпуса предполагает уменьшение массы транспортного средства в сравнении с начальной сборкой модели за счет широкого применения компонентов с использованием углеродного волокна.Улучшенная версия Supra станет отличаться повышенной жёсткостью кузова за счет использования дополнительных усилителей и распорок. Отдельно предусмотрена перенастроенная подвеска. Предположительно, спорткар будет оснащен аэродинамическим обвесом с более агрессивным дизайном. По слухам, модель не получит модификации с механической трансмиссией. Стоимость «заряженной» сборки Supra будет существенно дороже стандартной версии, однако конкретные цифры пока не называются.