АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Компания Toyota готовится к выпуску «заряженной» версии Supra

Компания Toyota готовится к выпуску на рынок «заряженной» версии популярной модели Supra. По сообщениям инсайдеров, новинка получит к названию дополнение в виде указателя GRMN, а производительность двигателя составит порядка 400 «лошадей».
Компания Toyota готовится к выпуску «заряженной» версии Supra

Как отмечает Best Car Web, ссылаясь на свои источники в компании Toyota, бренд может представить «заряженную» модификацию Supra GRMN до конца текущего года. Спорткар оснастят двигателем V6 объёмом 3 л, который благодаря турбонаддуву сможет генерировать порядка 400 «лошадей». При этом архитектура корпуса предполагает уменьшение массы транспортного средства в сравнении с начальной сборкой модели за счет широкого применения компонентов с использованием углеродного волокна.

Улучшенная версия Supra станет отличаться повышенной жёсткостью кузова за счет использования дополнительных усилителей и распорок. Отдельно предусмотрена перенастроенная подвеска. Предположительно, спорткар будет оснащен аэродинамическим обвесом с более агрессивным дизайном. По слухам, модель не получит модификации с механической трансмиссией. Стоимость «заряженной» сборки Supra будет существенно дороже стандартной версии, однако конкретные цифры пока не называются.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи назвали 5 вредных свойств активированного…
«Влюбился в меня по уши»: Ольга Зарубина выходит замуж за…
Названы самые масштабные эпидемии последних…
«Как это больно даже рассказывать не хочу»: Девушка Арсения Шульгина Лиана Волкова поделилась воспоминаниями о…
Спрос на Cybertruck превысил ожидания аналитиков…
В интернете вспомнили о сложной судьбе артистов из сказки "Снежная…
У Ванги обнаружили пугающее пророчество о…
Звезда Playboy Мария Лиман не выходит на связь после аварии на…
Мама ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой призналась, что вскипятила ее…
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada…
"Я ещё не испытывала такого чувства гордости": Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков научился кататься на…
"Живой звук": Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина дали мастер-класс по…
На сайте Минобороны РФ уже появился раздел форума…
В Голландии создали духи, которые заменят…
Спортсмен Иван Телегин перестал скрывать свой роман с Марией…
Экс-участница «Дом-2» Лена Баранова заговорила о любви к Никите…
Компания Toyota готовится к выпуску «заряженной» версии…
Сын Анфисы Чеховой Соломон пожелал подписчикам матери здоровья и…
Максим Галкин запечатлел спор своих детей Гарри и Елизаветы по поводу правил русского…
В США переделали лёгкий вертолет Robinson R-22 в грузовой…
Родившая звезда «Дом-2» Александра Артёмова подверглась критике за слова о…
Звезды «Дом-2» Белая и Ромашов претендуют на комнату Дмитренко и…
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5…
"Пусть исполнятся все ваши мечты": Марина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с днем…
Рэп-исполнитель Моргеншерн записал новый трек с телеведущим Иваном…
Эксперты назвали 3 лучших подержанных седана…
Александр Петров отказался знакомиться в Голливуде с Билли…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди: "Дело в посыле и энергетике, а не в том, что показывают ваши…
Просмотреть все новости