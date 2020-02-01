Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что боится уходить за Периметр с безработным Дмитрием Дмитренко
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, видимо, не подозревая, что ее снимают, призналась в маршрутке, что боится уходить вместе с якобы любимым мужем за Периметр. Будущая мамочка опасается, что он не найдет работу и будет снова срываться на супруге, как ранее.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что подобный опыт ухода с реалити-шоу с Дмитрием Дмитренко она уже проходила. Тогда муж не мог найти работу и обеспечивать семью, более того, срывался на жене. Будущая мамочка боится, что это все снова повторится, а потому хочет остаться с безработным Дмитрием Дмитренко в Периметре.
Сам же Дмитрий Дмитренко вовсе не против. Он хочет еще на неопределенный срок остаться на "Доме-2", но жить в отдельном доме вместе с женой и детьми, чтобы их семья стала героями нового шоу, и только за ними зрители наблюдали на протяжении всего времени.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что подобный опыт ухода с реалити-шоу с Дмитрием Дмитренко она уже проходила. Тогда муж не мог найти работу и обеспечивать семью, более того, срывался на жене. Будущая мамочка боится, что это все снова повторится, а потому хочет остаться с безработным Дмитрием Дмитренко в Периметре.
Сам же Дмитрий Дмитренко вовсе не против. Он хочет еще на неопределенный срок остаться на "Доме-2", но жить в отдельном доме вместе с женой и детьми, чтобы их семья стала героями нового шоу, и только за ними зрители наблюдали на протяжении всего времени.