АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что боится уходить за Периметр с безработным Дмитрием Дмитренко

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, видимо, не подозревая, что ее снимают, призналась в маршрутке, что боится уходить вместе с якобы любимым мужем за Периметр. Будущая мамочка опасается, что он не найдет работу и будет снова срываться на супруге, как ранее.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что боится уходить за Периметр с безработным Дмитрием Дмитренко

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что подобный опыт ухода с реалити-шоу с Дмитрием Дмитренко она уже проходила. Тогда муж не мог найти работу и обеспечивать семью, более того, срывался на жене. Будущая мамочка боится, что это все снова повторится, а потому хочет остаться с безработным Дмитрием Дмитренко в Периметре.

Сам же Дмитрий Дмитренко вовсе не против. Он хочет еще на неопределенный срок остаться на "Доме-2", но жить в отдельном доме вместе с женой и детьми, чтобы их семья стала героями нового шоу, и только за ними зрители наблюдали на протяжении всего времени.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США переделали лёгкий вертолет Robinson R-22 в грузовой…
Родившая звезда «Дом-2» Александра Артёмова подверглась критике за слова о…
Звезды «Дом-2» Белая и Ромашов претендуют на комнату Дмитренко и…
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5…
"Пусть исполнятся все ваши мечты": Марина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с днем…
Рэп-исполнитель Моргеншерн записал новый трек с телеведущим Иваном…
Эксперты назвали 3 лучших подержанных седана…
Александр Петров отказался знакомиться в Голливуде с Билли…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди: "Дело в посыле и энергетике, а не в том, что показывают ваши…
Google будет автоматически печатать и присылать лучшие фото…
Супруг Варвары Михаил Сусов спас питомцев певицы Маню и Фому от ледовой…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что боится уходить за Периметр с безработным Дмитрием…
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались, а затем все свалили на Андрея…
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже…
"Можно выполнять в медленном темпе": Анастасия Волочкова показала эффективное упражнение на…
Пьяных водителей будут лишать прав до решения…
Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов оскорбляет чувства верующих и разжигает межнациональную…
Плавки с арбузами: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала обладательницей спорткара Chevrolet Camaro, о котором мечтала пять…
Составлен рейтинг лучших авто для…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян подали документы на…
«Решила всем показать свое истинное лицо!»: Телеведущая Ксения Собчак перевоплотилась в…
«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях…
Влюбленные женщины менее подвержены заболеваниям из-за вирусных…
Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую…
Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о…
ВВС США назвали Ми-24 грозным оружием после учений с их…
Просмотреть все новости