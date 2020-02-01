В США переделали лёгкий вертолет Robinson R-22 в грузовой беспилотник





Необычную модификацию провела компания UAVOS. Она сделала из пилотируемого 2-местного вертолёта Robinson R-22 БПЛА для транспортировки крупных объектов либо проведения миссий по спасению и поиску людей в рамках исполнения работы гуманитарных учреждений. На сегодня отдельные разработчики рассматривают возможность превращения массовых пилотируемых воздушных машин в беспилотники за счет возможности быстро выпускать на их базе дроны многоцелевого назначения.В феврале 2019-го сотрудники фирмы UAV Star из КНР проводят массовый выпуск грузовых БПЛА модели AT200, сформированных на основе новозеландского аппарата PAC P-700. Последний создан в целях транспортировки грузов с массой до 1,5 т. Грузовой беспилотник от американской UAVOS на базе лёгкого вертолёта R-22 имеет возможность транспортировать грузы массой до 180 кг. Аппарат имеет возможность пребывать в воздухе на протяжении 6 ч и двигаться на скорости выше 150 км/ч. Предельное расстояние полёта новинки составляет 1020 км.