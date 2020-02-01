Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались, а затем все свалили на Андрея Шабарина





Не так давно Ольга Рапунцель обвинила Андрея Шабарина в том, что он якобы подрался с Дмитрием Дмитренко, оставив последнему синяк под глазом. Возлюбленного Розалии Райсон даже заставили заплатить за лечение оппонента, однако подробности того странного инцидента до сих пор остаются загадкой.Дело в том, что в тот вечер в комнате Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко произошла потасовка, а Розалия Райсон и Андрей Шабарин прибежали на крики и страшные звуки. Тогда Дмитренко вскользь отметил, якобы жена зацепила его во время ссоры рукой по щеке, однако в подробности супруги вдаваться не стали. Позже организаторы заявили, якобы именно Шабарин избил коллегу по реалити-шоу, то же стала твердить и Ольга Рапунцель.Пролить свет на ситуацию попыталась беременная Саша Черно, но и ее быстро "успокоили". Подозрительным остается и то, что в тот момент камеры якобы вышли из строя, а супруги после помирились, но ситуацию никто так и не стал обсуждать - ни ведущие, ни эксперты.