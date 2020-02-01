"Живой звук": Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина дали мастер-класс по пению

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета и Гарри пользуются огромной популярностью у пользователей Сети. Фанаты даже создали страницу в социальных сетях, на которой публикуют фотографии и видео знаменитой семьи. Несколько часов назад на одном из таких аккаунтов появилось видео. На кадрах засняты Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, они сидят за столом. Примадонна начинает пять и подруга ее спрашивает, в живую ли та поет. Алла Пугачева смеется и показывает, что на самом деле пела не она, а Лариса Долина, которая в этот момент находилась за кадром.Потом Примадонна спрашивает Лайму Вайкуле, может ли она спеть в живую. Певица начинает изображать пение своей композиции под названием "Шерлок Холмс", а саму песню за кадром поет Максим Галкин, который потом громко кричит: "Живой звук". Публикацию уже просмотрели более 40 000 пользователей Сети, которые оставили множество положительных комментариев.