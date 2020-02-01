Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов оскорбляет чувства верующих и разжигает межнациональную рознь





Такие разговоры начали вести после того, как прошла премьера нового спектакля Константина Богомолова под названием «Норма». Его показали во Дворце на Яузе.В итоге Ильдар Рязапов, который является председателем партии ветеранов России, решил обратиться к прокурору Москвы Попову, отметив, что Богомолов своими художественными постановками оскорбляет чувства верующих людей, а также разжигает межнациональную рознь. Помимо этого, он призвал, чтобы проверили, насколько целесообразно муж Ксении Собчак использует средства, которые выделяют для его театра на Малой Бронной.На его просьбу ответили, отправив ее в Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России.