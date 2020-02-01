Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов оскорбляет чувства верующих и разжигает межнациональную рознь
Супругом знаменитой телеведущей Ксении Собчак режиссером Константином Богомоловым намерены заняться в МВД. Его хотят призвать к ответственности за то, что он якобы оскорбляет чувства верующих, а также разжигает рознь между разными национальностями.
Такие разговоры начали вести после того, как прошла премьера нового спектакля Константина Богомолова под названием «Норма». Его показали во Дворце на Яузе.
В итоге Ильдар Рязапов, который является председателем партии ветеранов России, решил обратиться к прокурору Москвы Попову, отметив, что Богомолов своими художественными постановками оскорбляет чувства верующих людей, а также разжигает межнациональную рознь. Помимо этого, он призвал, чтобы проверили, насколько целесообразно муж Ксении Собчак использует средства, которые выделяют для его театра на Малой Бронной.
На его просьбу ответили, отправив ее в Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России.
Такие разговоры начали вести после того, как прошла премьера нового спектакля Константина Богомолова под названием «Норма». Его показали во Дворце на Яузе.
В итоге Ильдар Рязапов, который является председателем партии ветеранов России, решил обратиться к прокурору Москвы Попову, отметив, что Богомолов своими художественными постановками оскорбляет чувства верующих людей, а также разжигает межнациональную рознь. Помимо этого, он призвал, чтобы проверили, насколько целесообразно муж Ксении Собчак использует средства, которые выделяют для его театра на Малой Бронной.
На его просьбу ответили, отправив ее в Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России.