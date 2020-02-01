Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала обладательницей спорткара Chevrolet Camaro, о котором мечтала пять лет

В своем микроблоге в Instagram Ирина Пинчук опубликовала видеоролик, где она забирает из салона свой новый автомобиль. Таковым оказался спорткар Chevrolet Camaro. Брюнетка призналась, она мечтала об этой модели пять лет, с того времени, когда увидела ее в своем родном городе Брянске на улице. Тогда она получала зарплату в 14 тысяч рублей в месяц и не могла представить, что сможет осуществить свою мечту.Сейчас, отметила Ирина Пинчук, многое в ее жизни поменялось, она уже успела обзавестись моделью Mercedes, сделать мини-тюнинг. Но каждый день, призналась звезда реалити-шоу, садясь за руль, она представляла, что находится в салоне того самого спорткара, который представляла. Девушка часто заходила на сайты и любовалась выбранной машиной, а вот теперь осуществила свою мечту. С приборетением Ирину Пинчук уже успел поздравить и ее возлюбленный Арам Чебонян. Он восхитился умением избранницы добиваться своих целей. Стоимость авто в стандартной комплектации составляет 3 миллиона рублей.