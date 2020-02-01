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Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц

Процессор Intel Core i9-10900K получит возможность разгона своей частоты работы до показателя выше планки в 5 ГГц. Компания-производитель готовится к выпуску нового поколения настольных процессоров, которые получили кодовое обозначение Comet Lake-S.
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц

В составе этой линейки флагманским продуктом будет именно чип Core i9-10900K, оснащенный 10 ядрами. В связи с этим в составе базы данных бенчмарка 3DMark стала доступна запись относительно проведения теста системы с новым процессором. Проверка подтвердила технические возможности чипа и достижимую им частоту совершения вычислительных операций. Чипы серии Comet Lake-S станут использовать архитектуру Skylake. Фактически, это уже пятый случай реализации технологии в серийных процессорах для настольной техники. Чипы будут создаваться в соответствии с техпроцессом 14 нм, а также получат 10 ядер с возможностью обеспечивать 20 потоков. Объём кеша третьего уровня будет достигать 20 Мб.

В соответствии с данными бенчмарка, номинальная частота работы Core i9-10900K ограничена отметкой в 3,7 ГГц, а тогда как пиковое значение при разгонке достигает отметки в 5,1 ГГц. Это стало подтверждением появившихся в интернете слухов относительно возможностей новинки. При этом 5,1 ГГц – максимальный показатель для одного ядра, тогда как все 10 ядер одновременно, вероятно, станут наращивать мощность без таких пиковых показателей за счет распределения нагрузки. Чип Core i9-10900K оснастят поддержкой Turbo Boost Max версии 3.0, а также функцией TVB для контроля температуры при разгоне. За счет этого максимальная частота для каждого ядра будет достигать 5,2 или 5,3 ГГц в зависимости от типа ускорения.

Объединение высокой частоты работы процессора и крупного количества ядер в рамках технологии 14 нм негативно отразится на показателе энергопотребления. В соответствии со слухами, новинка станет расходовать свыше 300 Вт в случае разгона. Благодаря этому процессор Intel окажется на отметке 32-ядерного Ryzen Threadripper 3970X от AMD по данному показателю.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:27

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