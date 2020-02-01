Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян подали документы на развод

В своем микроблоге в Instagram звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поделилась с поклонниками не радостной для себя новостью. Оказалось, что она и Иосиф Оганесян решили развестись. По мнению беременной звезды реалити-шоу, держать кого-то возле себя бессмысленно, а потому делать этого она не собирается. Если человек каждый месяц говорит о разводе, его точно далеко не все устраивает, отметила Черно, а за прошедшие месяцы беременности изменить отношение супруга она так и не смогла.Саша Черно добавила, что готовится жить одна, воспитывать ребенка как мать-одиночка, хотя никогда этого не хотела. Но Оганесян, по мнению его избранницы, не понимает, что беременной жене нельзя ни в коем случае нервничать. Черно отметила, ответственность за ребенка несут двое с самого начала, а не после его рождения. Женщина, по ее мнению, не инкубатор. В будущем молодая мамочка надеется встретить того человека, который будет любить ее и заботиться, решения с которым они будут принимать вместе, а Оганесяну пожелала в то же время жить одному и быть свободным, как он того и хотел.Если человек не хочет жить в семье, продолжила Черно, он явно хочет расстаться, просто боится остаться мерзавцем, если это произойдет по его инициативе. Привыкать быть одной и готовиться к родам Саше Черно, по ее словам, тяжело, но держать возле себя мужчину, который является «паразитом», не намерена.Как оказалось, конфликт между влюбленными произошел после последнего выпуска шоу, где Иосиф Оганесян, по мнению Саши Черно, практически отказался от нее. Поклонники отметили, мужчина, как обычно, накосячил, а беременная жена не смогла этого простить.