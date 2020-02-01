«Решила всем показать свое истинное лицо!»: Телеведущая Ксения Собчак перевоплотилась в Бабу-Ягу
Своим поклонникам экс-ведущая проекта «Дом-2» и журналист Ксения Собчак показала не совсем обычный образ - бабы Яги. Новый ролик появился в личном аккаунте Instagram звезды.
В новом видео известная телеведущая Ксения Собчак примеряет на себе образ Бабы-Яги. Скорее всего, светская львица принимает сейчас участие в каком-то новом проекте, но детали она пока не раскрывает.
Ксения Собчак под этой публикацией отметила, что приняла решение показать свое истинное лицо, и скоро что-то будет, но что именно, остается только догадываться.
Напомним, немного ранее Ксения Собчак также успела отличиться, так как опубликовала фотографию, под которой написала, что «корона-вирус» у нее с детских лет. Тем не менее, теледива продолжает существовать вполне себе спокойно.
Стоит подчеркнуть, что примеру Ксении Собчак тут же принялись следовать и некоторые другие звезды российского шоу-бизнеса, так например бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выложил в социальных сетях весьма похожую фотографию, но на кадре запечатлены Филипп Киркоров и Николай Басков.
В новом видео известная телеведущая Ксения Собчак примеряет на себе образ Бабы-Яги. Скорее всего, светская львица принимает сейчас участие в каком-то новом проекте, но детали она пока не раскрывает.
Ксения Собчак под этой публикацией отметила, что приняла решение показать свое истинное лицо, и скоро что-то будет, но что именно, остается только догадываться.
Напомним, немного ранее Ксения Собчак также успела отличиться, так как опубликовала фотографию, под которой написала, что «корона-вирус» у нее с детских лет. Тем не менее, теледива продолжает существовать вполне себе спокойно.
Стоит подчеркнуть, что примеру Ксении Собчак тут же принялись следовать и некоторые другие звезды российского шоу-бизнеса, так например бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин выложил в социальных сетях весьма похожую фотографию, но на кадре запечатлены Филипп Киркоров и Николай Басков.