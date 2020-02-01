Эксперты назвали 3 лучших подержанных седана бизнес-класса





Первое место в списке заняла Toyota Camry 40, которая пользуется спросом у водителей благодаря качеству сборки, хорошему оснащению и надежности. Под капотом данного авто стоит бензиновая силовая установка объемом на 2,4 литра, с отдачей моторов в 170 лошадиных сил. Работает агрегат в тандеме с МКПП и АКПП. На втором месте расположилась Volkswagen Passat с высоким качеством сборки и дизайном, который выглядит солидно. Автомобиль работает на базе бензиновых агрегатов на 1,4 и 2 литра, развивающих мощность до 210 лошадиных сил.Последней в списке лучших подержанных седанов бизнес-класса оказалась Kia Optima 3-го поколения. Транспортное средство получило хорошее оснащение, повышенный уровень комфорта и привлекательную цену. На выбор водителю предоставляется 2 бензиновых двигателя. Первый на 2 литра и 150 лошадиных сил агрегат работает в паре с АКПП и МКПП. Второй на 2,4 литра и 180 лошадиных сил и работает с АКПП.