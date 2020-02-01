В интернете вспомнили о сложной судьбе артистов из сказки "Снежная королева"
В интернете вспомнили о сложной судьбе артистов, принимавших участие в съёмках сказки «Снежная королева». Экранизация режиссера Геннадия Казанского получила большую популярность, однако некоторые актёры ушли из профессии после ряда личных трагедий.
Эра Зиганшина на кастинге узнала об утверждении на роль другой актрисы. Разозлившись, она сообщила, что лучше неё эту роль сыграть не сможет никто. После этого убежала и в одиночестве расплакалась. Спустя несколько дней была приглашена представителями режиссёра. Во время пребывания в гримёрке случайно услышала разговор, проходивший со скандалом. При этом ей дали набор тёплой одежды, когда молодая артистка поняла, что его сняли именно с актрисы, которую ранее утвердили на роль.
«В голове промелькнуло: “Зиганшина, нехорошо начинаешь путь в кино”. Осознала данный факт, без ощущения стыда либо вины. Было 20 лет, это самая первая роль, какие там долгие волнения?» — приводит воспоминания Эры Зиганшиной starhit.ru.
Съёмки заставили начинающую актрису разочароваться в кинематографе. Пока группа создателей фильма хвалила её за хорошую игру, коллеги демонстрировали равнодушие к ней и друг другу, что сильно отличалось от тёплой атмосферы в театре. После этого Зиганшина отказывалась почти от всех других ролей в кино. Вернулась к объективам камер только в 1990-х во время кризисного для театров времени.
Елена Проклова исполнила главную роль. Образ Герды принёс ей огромную популярность. Проклова активно снималась в кино, участвовала в нескольких телешоу, работала ведущей, а её личная жизнь вызвала массу вопросов у поклонников. Актриса призналась, что первый раз вышла замуж, чтобы забыть Олега Табакова. Отношения с супругом прекратились из-за желания Прокловой более активно развивать карьеру.
После этого был роман с женатым Янковским, беременность и аборт. За этим последовали отношения с Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым, художником Александром Адамовичем, а также врачом дочери Арины от первого брака Александром Дерябиным. С последним она вступила в брак. У пары появились близнецы, которые умерли скоро после рождения. Третьим мужем актрисы стал предприниматель Андрей Тришин. Ребёнок от него скончался на 8 день с момента рождения. Впоследствии удалось родить ещё одну дочь, Полину, однако отношения с бизнесменом закончились разводом.
Сыгравшая Снежную королеву Наталья Климова была известной актрисой до съёмок сказки, однако вскоре прекратила работу в кино. Во время обучения на третьем курсе она забеременела и в страхе перед ответственностью сделала аборт. Спустя годы это привело к осложнениям во время болезни, неспособности зачать ребёнка и как следствие – сильному увлечению религией. Даже сегодня Климова регулярно посещает церковь при появлении любой пугающей её вещи в реальной жизни. Сложную жизнь она считает наказанием за грехи молодости, а о работе в кино вспоминать не желает.
Сыгравшая атаманшу Ольга Викландт бросила первого мужа ради поклонника. Когда тот скончался, она продолжала работу в театре, но отказывалась от многих ролей в кино. Пережив смерть второго мужа, Викландт замкнулась в себе. Единственная отдушина – работа в театре в итоге тоже исчезла, когда ей прекратили давать значимые роли. После этого были сложности с переломом бедра, невозможность ходить самостоятельно. Актриса завещала похоронить её рядом с первым мужем.
Эра Зиганшина на кастинге узнала об утверждении на роль другой актрисы. Разозлившись, она сообщила, что лучше неё эту роль сыграть не сможет никто. После этого убежала и в одиночестве расплакалась. Спустя несколько дней была приглашена представителями режиссёра. Во время пребывания в гримёрке случайно услышала разговор, проходивший со скандалом. При этом ей дали набор тёплой одежды, когда молодая артистка поняла, что его сняли именно с актрисы, которую ранее утвердили на роль.
«В голове промелькнуло: “Зиганшина, нехорошо начинаешь путь в кино”. Осознала данный факт, без ощущения стыда либо вины. Было 20 лет, это самая первая роль, какие там долгие волнения?» — приводит воспоминания Эры Зиганшиной starhit.ru.
Съёмки заставили начинающую актрису разочароваться в кинематографе. Пока группа создателей фильма хвалила её за хорошую игру, коллеги демонстрировали равнодушие к ней и друг другу, что сильно отличалось от тёплой атмосферы в театре. После этого Зиганшина отказывалась почти от всех других ролей в кино. Вернулась к объективам камер только в 1990-х во время кризисного для театров времени.
Елена Проклова исполнила главную роль. Образ Герды принёс ей огромную популярность. Проклова активно снималась в кино, участвовала в нескольких телешоу, работала ведущей, а её личная жизнь вызвала массу вопросов у поклонников. Актриса призналась, что первый раз вышла замуж, чтобы забыть Олега Табакова. Отношения с супругом прекратились из-за желания Прокловой более активно развивать карьеру.
После этого был роман с женатым Янковским, беременность и аборт. За этим последовали отношения с Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым, художником Александром Адамовичем, а также врачом дочери Арины от первого брака Александром Дерябиным. С последним она вступила в брак. У пары появились близнецы, которые умерли скоро после рождения. Третьим мужем актрисы стал предприниматель Андрей Тришин. Ребёнок от него скончался на 8 день с момента рождения. Впоследствии удалось родить ещё одну дочь, Полину, однако отношения с бизнесменом закончились разводом.
Сыгравшая Снежную королеву Наталья Климова была известной актрисой до съёмок сказки, однако вскоре прекратила работу в кино. Во время обучения на третьем курсе она забеременела и в страхе перед ответственностью сделала аборт. Спустя годы это привело к осложнениям во время болезни, неспособности зачать ребёнка и как следствие – сильному увлечению религией. Даже сегодня Климова регулярно посещает церковь при появлении любой пугающей её вещи в реальной жизни. Сложную жизнь она считает наказанием за грехи молодости, а о работе в кино вспоминать не желает.
Сыгравшая атаманшу Ольга Викландт бросила первого мужа ради поклонника. Когда тот скончался, она продолжала работу в театре, но отказывалась от многих ролей в кино. Пережив смерть второго мужа, Викландт замкнулась в себе. Единственная отдушина – работа в театре в итоге тоже исчезла, когда ей прекратили давать значимые роли. После этого были сложности с переломом бедра, невозможность ходить самостоятельно. Актриса завещала похоронить её рядом с первым мужем.