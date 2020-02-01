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Спортсмен Иван Телегин перестал скрывать свой роман с Марией Гончар

Иван Телегин перестал скрывать свой роман с бизнес-вумен Марией Гончар. Фанаты заметили, что спортсмен стал чаще публиковать фотографии во временных stories на своей странице в Instagram, на которых он находится в компании девушки. Однако официального подтверждения пара не делала и совместные снимки в закрепленные посты они не публикуют.
Спортсмен Иван Телегин перестал скрывать свой роман с Марией Гончар

По мнению журналистов, Иван Телегин и певица Пелагея развелись из-за любовной неверности. Хотя артистка приложила максимум усилий, чтобы сохранить брак, так как у них есть общая маленькая дочь, все старания оказались напрасными и спортсмен полюбил другую. Об изменах Ивана Телегина говорила вся Россия, однако сам хоккеист никак не комментировал такую информацию. Лишь после окончательного развода со своей бывшей супругой он стал время от времени публиковать временные кадры со своими друзьями и «завсегдатайкой» компании Марией Гончар.

В общественных кругах ходят слухи, что именно Мария Гончар была рядом со спортсменом во время операции и периода реабилитации в Германии. Поклонники считают, что Иван Телегин решил объединить приятное с полезным и провести время с любимой женщиной.

Друзья хоккеиста делятся, что бизнес-вумен Мария Гончар была знакома с его бывшей женой и даже делилась совместными фото. Однако удалила их сразу после того, как начался скандальный развод пары.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:58

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