Google будет автоматически печатать и присылать лучшие фото пользователей





Избранные пользователи системы уже получили соответствующие приглашения и могут стать первыми, кто присоединится к новому платному сервису от «корпорации добра». При оформлении подписки пользователь сможет ежемесячно получать 10 фотографий, которые будут автоматически выбраны и распечатаны системой. При этом отмечается, что специальный алгоритм отбирает снимки для последующей печати лишь тех, которые были сделаны и загружены пользователями на протяжении последних 30 дней. Пользователям также доступен выбор из трех вариантов предпочтительных для выбора снимков: пейзажи, люди и питомцы или микс.Впрочем, важно отметить, что новая функция работает на платной основе. Месячная подписка на нее обойдется желающим в 7,99 долларов США. Причем, в данном случае цена за каждое фото выходит даже дороже, чем те снимки, которые Google и прежде печатала поштучно. И если в рамках нового сервиса каждое фото обходится пользователям в 79 центов, то цена за печать фото без участия в нем составляет 33 цента.