Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0





Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно. При этом пользователи нашли в ней столько недоработок, что практически обвалили ее рейтинг игры. Количество негативных откликов и комментариев в 12 раз превысило число позитивных. Из-за этого приложение уже вошло в список 25 худших игр для персонального компьютера за всю их историю.Эксперты индустрии считают, что даже факт улучшения позиций новой версии Warcraft не сможет изменить ситуацию в пользу игры. Скорее всего, уже вскоре поднявшийся снова до 1 балла рейтинг опять опустится до 0,9, а то и ниже. Покупатели программы тем временем массово обращаются к компании-производителю и требуют вернуть им деньги, заплаченные за приобретение некачественного софта.От разработчиков требуют устранить ошибки в оптимизации, просадку FPS, неполадки в сетевом соединении. Также необходима кропотливая работа над даунгрейдом графики и возврат былого функционала. Пока же игровое приложение уже назвали главным кандидатом на первенство в антирейтинге "Провал года".