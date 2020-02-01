Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума. Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8.
Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно. При этом пользователи нашли в ней столько недоработок, что практически обвалили ее рейтинг игры. Количество негативных откликов и комментариев в 12 раз превысило число позитивных. Из-за этого приложение уже вошло в список 25 худших игр для персонального компьютера за всю их историю.
Эксперты индустрии считают, что даже факт улучшения позиций новой версии Warcraft не сможет изменить ситуацию в пользу игры. Скорее всего, уже вскоре поднявшийся снова до 1 балла рейтинг опять опустится до 0,9, а то и ниже. Покупатели программы тем временем массово обращаются к компании-производителю и требуют вернуть им деньги, заплаченные за приобретение некачественного софта.
От разработчиков требуют устранить ошибки в оптимизации, просадку FPS, неполадки в сетевом соединении. Также необходима кропотливая работа над даунгрейдом графики и возврат былого функционала. Пока же игровое приложение уже назвали главным кандидатом на первенство в антирейтинге "Провал года".
Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно. При этом пользователи нашли в ней столько недоработок, что практически обвалили ее рейтинг игры. Количество негативных откликов и комментариев в 12 раз превысило число позитивных. Из-за этого приложение уже вошло в список 25 худших игр для персонального компьютера за всю их историю.
Эксперты индустрии считают, что даже факт улучшения позиций новой версии Warcraft не сможет изменить ситуацию в пользу игры. Скорее всего, уже вскоре поднявшийся снова до 1 балла рейтинг опять опустится до 0,9, а то и ниже. Покупатели программы тем временем массово обращаются к компании-производителю и требуют вернуть им деньги, заплаченные за приобретение некачественного софта.
От разработчиков требуют устранить ошибки в оптимизации, просадку FPS, неполадки в сетевом соединении. Также необходима кропотливая работа над даунгрейдом графики и возврат былого функционала. Пока же игровое приложение уже назвали главным кандидатом на первенство в антирейтинге "Провал года".
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:45