Максим Галкин запечатлел спор своих детей Гарри и Елизаветы по поводу правил русского языка

Дочь пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Елизавета не прекращает изумлять интернет-пользователей своими знаниями и навыками, а также очень развитой фантазией. Недавно 6-летняя девочка решила объяснить своему брату Гарри, в чём отличие между мальчиками и девочками. На кадрах также можно увидеть и Максима Галкина, который с удовольствием наблюдает за общением детей. Спор между ними начинался с заявления Елизаветы о том, что она голодна. Однако Гарри выразил сомнения о существовании такой формы слова. Дочка Галкина и Пугачевой не стала уступать и принялась разъяснять, что будь она мальчиком, то использовала бы слово "голоден".И всё же жаркий спор между двойняшками возник из-за ползущей по стене мухи. Мальчик утверждает, что муха мужского пола, и поэтому он голоден, а Елизавета уверена, что муха является девочкой, а значит голодна. Пользователи Сети пришли в восторг от такого спора и принялись активно комментировать увиденный видеоролик в профиле дочери Галкина, подмечая, что девочка умеет логически мыслить: "Железная логика - по виду!"," Папина доча", «Лиза жжет. Умняшка. Как похожа в интонации и дотошности на папу своего", "Какие умные дети», «Умничка! Правильно рассуждаешь, Лизок!»