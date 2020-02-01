АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Максим Галкин запечатлел спор своих детей Гарри и Елизаветы по поводу правил русского языка

Юморист Максим Галкин снял видеоролик, на котором запечатлён спор его детей Елизаветы и Гарри о правилах русского языка. В свою очередь, пользователи Сети отметили, что девочка растёт очень рассудительной.

Дочь пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Елизавета не прекращает изумлять интернет-пользователей своими знаниями и навыками, а также очень развитой фантазией. Недавно 6-летняя девочка решила объяснить своему брату Гарри, в чём отличие между мальчиками и девочками. На кадрах также можно увидеть и Максима Галкина, который с удовольствием наблюдает за общением детей. Спор между ними начинался с заявления Елизаветы о том, что она голодна. Однако Гарри выразил сомнения о существовании такой формы слова. Дочка Галкина и Пугачевой не стала уступать и принялась разъяснять, что будь она мальчиком, то использовала бы слово "голоден".

И всё же жаркий спор между двойняшками возник из-за ползущей по стене мухи. Мальчик утверждает, что муха мужского пола, и поэтому он голоден, а Елизавета уверена, что муха является девочкой, а значит голодна. Пользователи Сети пришли в восторг от такого спора и принялись активно комментировать увиденный видеоролик в профиле дочери Галкина, подмечая, что девочка умеет логически мыслить: "Железная логика - по виду!"," Папина доча", «Лиза жжет. Умняшка. Как похожа в интонации и дотошности на папу своего", "Какие умные дети», «Умничка! Правильно рассуждаешь, Лизок!»

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США переделали лёгкий вертолет Robinson R-22 в грузовой…
Родившая звезда «Дом-2» Александра Артёмова подверглась критике за слова о…
Звезды «Дом-2» Белая и Ромашов претендуют на комнату Дмитренко и…
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5…
"Пусть исполнятся все ваши мечты": Марина Юдашкина поздравила Льва Лещенко с днем…
Рэп-исполнитель Моргеншерн записал новый трек с телеведущим Иваном…
Эксперты назвали 3 лучших подержанных седана…
Александр Петров отказался знакомиться в Голливуде с Билли…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди: "Дело в посыле и энергетике, а не в том, что показывают ваши…
Google будет автоматически печатать и присылать лучшие фото…
Супруг Варвары Михаил Сусов спас питомцев певицы Маню и Фому от ледовой…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что боится уходить за Периметр с безработным Дмитрием…
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались, а затем все свалили на Андрея…
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже…
"Можно выполнять в медленном темпе": Анастасия Волочкова показала эффективное упражнение на…
Пьяных водителей будут лишать прав до решения…
Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов оскорбляет чувства верующих и разжигает межнациональную…
Плавки с арбузами: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала обладательницей спорткара Chevrolet Camaro, о котором мечтала пять…
Составлен рейтинг лучших авто для…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян подали документы на…
«Решила всем показать свое истинное лицо!»: Телеведущая Ксения Собчак перевоплотилась в…
«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях…
Влюбленные женщины менее подвержены заболеваниям из-за вирусных…
Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую…
Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о…
ВВС США назвали Ми-24 грозным оружием после учений с их…
Просмотреть все новости