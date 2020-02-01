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Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне и высказалась из-за распространения нового смертельно опасного вируса, который бушует в Китае. В итоге из-за слов о коронавирусе светскую львицу раскритиковали в Сети.

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о коронавирусе

Ксения Собчак сказала, что Мишустин поступил опрометчиво, закрыв границу, и отметила, что у нее корона и вирус с детства, но она как-то при этом живет. Такую публикацию Ксения Собчак оставила в своем личном аккаунте Instagram.

Помимо этого, теледива спросила у своих поклонников, что они думают об информации, которая всколыхнула весь мир, и правда ли, что общество оказалось на пороге «чумы 21 века» или все-таки в большей степени подобное поведение просто истерия.

Подписчики ее шутку не оценили и принялись критиковать высказывание звезды. Одни написали, что не совсем смешно, ведь от вируса массово умирают люди, а другие сказали, что сарказм без преувеличения ужасный.


Стоит отметить, что число тех, кто уже умер из-за коронавируса достигло 259 человек, а зараженных более 11 тысяч. ИПо некоторым данным, двое зараженных есть уже и на территории России, оба они являются гражданами КНР.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:27

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