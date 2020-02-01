Рэп-исполнитель Моргеншерн записал новый трек с телеведущим Иваном Ургантом





Иван Ургант поинтересовался у молодой звезды, когда и почему он начал свой творческий путь. По словам рэпера, все началось еще с подросткового возраста, когда мама подарила ему микрофон. Позже юноша приобрел гитару и начал пробовать свой талант в рокерском направлении. Однако артисту такая музыка быстро надоела, и он начал снимать личный блог в социальной сети.Как известно, Моргенштерн является поклонником нестандартного самовыражения посредством татуировок. По его словам, первый нательный рисунок он сделал в 14 лет. Кроме того, певец вспомнил случай, назвавший «дешевой рекламой», когда он поджег 100 тысяч рублей.В окончании телешоу Иван Ургант и Моргенштерн записали совместный трек «Я теперь на Первом», который уже собрал колоссальное количество просмотров интернет-пользователей. «Незамысловатый текст нового хита быстро запоминается и надолго «застряет» в памяти», - прокомментировал один из поклонников.Многие звезды шоу-бизнеса считают Моргенштерна очень противоречивым артистом, однако его непосредственность и экстраординарность привлекает внимание аудитории.