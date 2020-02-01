"Можно выполнять в медленном темпе": Анастасия Волочкова показала эффективное упражнение на растяжку

Анастасия Волочкова часто демонстрирует подписчикам свой шпагат. При этом балерина опасается насмешек и критики в свой адрес, по этой причине она отключила возможность комментировать свои публикации в социальных сетях. Недавно танцовщица разместила видео, на котором ее засняли в спортзале в момент выполнения упражнений на растяжку. Анастасия Волочкова лежит на одном из тренажёров на спине, она держится руками, а при этом ее ноги поднимаются и опускаются в стороны.Балерина одета в черную футболку и ярко-красные спортивные штаны. В комментарии к публикации на странице в Instagram скандально известная танцовщица просто написала: "Эффективное упражнение на растяжку. Можно выполнять в медленном темпе". За сутки пост Анастасии Волочковой просмотрели более 46 000 пользователей Сети.