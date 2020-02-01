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Составлен рейтинг лучших авто для новичков

Составлен рейтинг лучших авто для новичков. Первый транспорт должен помочь начинающему автомобилисту набраться опыта в вождении и быть достаточно лёгким в обслуживании на фоне хороших показателей безопасности и относительно небольшой цены.
Составлен рейтинг лучших авто для новичков

Открывает список Toyota Yaris, имеющая достаточно компактные размеры, но хороший комфорт. Вдобавок, модель имеет небольшой расхода топливного ресурса и лёгок в управлении. Ресурс модели ориентировочно составляет 500 тысяч км. Японская компания оснастила авто разнообразными системами для защиты пассажиров и пешеходов. На вторичном рынке авто можно приобрести примерно за 750 тысяч рублей.

Renault Logan тоже станет хорошим выбором для первого авто. Модель хорошо показывает себя в условиях дорог РФ, оснащена надежной подвеской, высоким ресурсом двигателя, объёмным багажным отделением и относительно небольшой ценой обслуживания. Купить модель на вторичном рынке можно примерно за 330 тысяч рублей за версию 2016 года сборки. Lada Granta при небольшой стоимости имеет высокий клиренс и весьма бюджетные ценники на обслуживание. В лёгких ДТП восстановить авто не будет проблемой. Владельцам этой модели нужно помнить о важности антикоррозийной обработки корпуса и озаботиться дополнительной шумоизоляции транспортного средства. Купить модель можно за 220 тысяч рублей, а в условиях вторичного рынка имеется достаточно широкий выбор этой модели.

Продукт южнокорейской компании - Kia Rio – станет хорошим выбором для первого транспорта новичка. Приятный дизайн, удобный салон и надежный двигатель – главные его преимущества. Запчасти на авто достаточно дешево стоят, а на вторичном рынке модель можно купить за 450 тысяч рублей в хорошем состоянии. Замыкает список Volkswagen Polo, признанный лучшим авто для водителя-новичка. Авто отличается достаточно высоким уровнем комфортабельности в сравнении с иными доступными моделями, имеет хорошую управляемость, а на 100 км дороги потратит порядка 6-7 л. Все узлы силового агрегата отличаются высокой надёжностью. На вторичном рынке модель возрастом 4 года можно приобрести за 400 тысяч рублей.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:10

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