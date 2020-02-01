АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Участница «Дом-2» Валя Арсёнова: «После ночи со Стрелковым Хамраева плакала»

Участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Валя Арсёнова прокомментировала ситуацию, которая произошла между Федором Стрелковым и Кристиной Хамраевой. Она рассказала, что о произошедшем узнала из видео, которое появилось в Сети.

Участница «Дом-2» Валя Арсёнова: «После ночи со Стрелковым Хамраева плакала»

Прошлой ночью Кристина Хамраева пренебрегла принципами морали и повела себя весьма фривольно. Несмотря на то, что Федор Стрелков начал ухаживать за Валей Арсёновой, девушка залезла к нему в кровать и начала целовать. К слову, молодой человек ни капли не возражал и отвечал на поцелуи участницы проекта «Дом-2» Кристины Хамраевой.

Валя Арсенова сказала, что о произошедшем узнала практически через два дня, когда ей показали видео на смартфоне. По ее словам, после этой ситуации Федор продолжал вести себя абсолютно спокойно и делать вид, что ничего не случилось. Помимо того, Валя Арсёнова отметила, что никто никому ничего не должен, ведь она не его девушка, но отношения к парню у нее все равно изменилось.


Также Арсенова говорила Федору о том, что из-за него Кристина плачет, но он никак на это не реагирует, а его, как мужчину, подобное поведение совсем не красит, хотя он мог бы и извиниться.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала обладательницей спорткара Chevrolet Camaro, о котором мечтала пять…
Составлен рейтинг лучших авто для…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян подали документы на…
«Решила всем показать свое истинное лицо!»: Телеведущая Ксения Собчак перевоплотилась в…
«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях…
Влюбленные женщины менее подвержены заболеваниям из-за вирусных…
Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую…
Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о…
ВВС США назвали Ми-24 грозным оружием после учений с их…
Под Саратовом пожар из-за электроплиты привел к гибели…
«Тет-а-тет»: Лев Лещенко решил отметить день рождения в компании только своей…
Эксперты озвучили 5 полезных свойств…
«Как же тяжело тебя отпускать! Невыносимо!»: Влад Топалов скучает по сыну Михаилу во время…
Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим…
Участница «Дом-2» Валя Арсёнова: «После ночи со Стрелковым Хамраева…
Поклонники Анастасии Заворотнюк считают сглаз причиной ее…
Эксперты рассказали водителям, как ездить с неработающими…
"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем…
«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по…
В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в…
В новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть…
В Сети показали самую дорогую BMW M760Li за 14 миллионов…
Денис Шальных свел татуировки и принял участие в конкурсе…
Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на…
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится…
Кроссовер Acura MDX PMC ручной сборки получил неожиданный…
Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс…
Просмотреть все новости