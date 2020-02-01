Участница «Дом-2» Валя Арсёнова: «После ночи со Стрелковым Хамраева плакала»





Прошлой ночью Кристина Хамраева пренебрегла принципами морали и повела себя весьма фривольно. Несмотря на то, что Федор Стрелков начал ухаживать за Валей Арсёновой, девушка залезла к нему в кровать и начала целовать. К слову, молодой человек ни капли не возражал и отвечал на поцелуи участницы проекта «Дом-2» Кристины Хамраевой.Валя Арсенова сказала, что о произошедшем узнала практически через два дня, когда ей показали видео на смартфоне. По ее словам, после этой ситуации Федор продолжал вести себя абсолютно спокойно и делать вид, что ничего не случилось. Помимо того, Валя Арсёнова отметила, что никто никому ничего не должен, ведь она не его девушка, но отношения к парню у нее все равно изменилось.Также Арсенова говорила Федору о том, что из-за него Кристина плачет, но он никак на это не реагирует, а его, как мужчину, подобное поведение совсем не красит, хотя он мог бы и извиниться.