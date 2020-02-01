Влюбленные женщины менее подвержены заболеваниям из-за вирусных инфекций





Ученые, сотрудничающие с Калифорнийским университетом сообщают, что задались вопросами об источнике уникального феномена, заключающегося в более редких случаях болезни у влюблённых женщин. Фактически, они почти никогда не оказываются подвержены негативному воздействию вирусов.Множество проведённых экспериментов позволили установить, что высокий уровень защиты организма от инфекций обеспечивает интерферон. Этот белок нацелен на противодействие потенциальным вредителям среди микроорганизмов. Ученые сообщают, что само соединение генерируется организмом в куда больших объёмах, когда женщиной достигается состояние влюбленности. При охлаждении отношений его выработка становится значительно меньше.