Плавки с арбузами: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

На показанном фото музыкант позирует с широкой улыбкой на лице на фоне океана и пролетающего мимо параплана. Для этого фото Андрей Григорьев-Апполонов выбрал довольно интересный образ, надев длинные купальные шорты в полоску с мелким принтом в виде арбузов. «Надо подкачаться», - гласит ироничная подпись самого артиста под этой публикацией.Поклонники исполнителя сразу же отметили в комментариях, что он находится в хорошей физической форме, однако признали, что немного спорта было бы для него не лишним, тем более, это очень полезно для здоровья. В целом же, большая часть комментариев под этим постом носит шуточный характер, поскольку именно такой тон беседы изначально задал сам автор.