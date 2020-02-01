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Плавки с арбузами: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

Известный российский певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный по участию в составе популярной группы «Иванушки International», в эти дни проводит время в теплых краях. Снимками из отпуска на острове Бали артист поделился с подписчиками на своей страничке в социальной сети Instagram.
Плавки с арбузами: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

На показанном фото музыкант позирует с широкой улыбкой на лице на фоне океана и пролетающего мимо параплана. Для этого фото Андрей Григорьев-Апполонов выбрал довольно интересный образ, надев длинные купальные шорты в полоску с мелким принтом в виде арбузов. «Надо подкачаться», - гласит ироничная подпись самого артиста под этой публикацией.

Поклонники исполнителя сразу же отметили в комментариях, что он находится в хорошей физической форме, однако признали, что немного спорта было бы для него не лишним, тем более, это очень полезно для здоровья. В целом же, большая часть комментариев под этим постом носит шуточный характер, поскольку именно такой тон беседы изначально задал сам автор.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:20

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