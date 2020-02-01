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Александр Петров отказался знакомиться в Голливуде с Билли Портером

Александр Петров стал участником шоу Ивана Урганта, в студии артист рассказал о своем пребывании в Голливуде. Оказывается, российский актер отказался знакомиться с Билли Портером.

В эфире передачи "Вечерний Ургант" лауреат "Золотого орла" появился вместе с коллегой по актерскому цеху Аглаей Тарасовой. Их визит был посвящен скорой презентации совместного фильма "Лед-2". Также кинозвезда поделился своими впечатлениями от посещения Голливуда.

После громких сексуальных скандалов в американской индустрии кинематографа Петров даже не знал, как себя вести, когда он встретил здесь первую женщину. Как откровенно рассказал артист, ему было несколько неловко, любимец публики не знал, стоит ли проявлять галантность, например, пропуская даму вперёд или открывая перед ней двери. Кроме того, как оказалось, российский актер имел возможность также познакомиться лично с американским коллегой, популярным актером Билли Портером.

Однако в последний момент он передумал фотографироваться со звездой "Золушки". Причиной тому, как шутливо ответил Петров, стало сравнение их Instagram-аккаунтов. Так, если у голливудской суперзвезды с мировой популярностью всего 1,2 миллиона фолловеров, то на профиль Александра Петрова подписаны 3 миллиона пользователей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:07

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