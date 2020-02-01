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Супруг Варвары Михаил Сусов спас питомцев певицы Маню и Фому от ледовой ловушки

Российская этно-поп-исполнительница Варвара рассказала о пережитом стрессе в начале января. Она сообщила, что во время прогулки с супругом Михаилом Сусовым их собаки Маня и Фома провалились под лёд.

Певица Варвара отмечает, что её собаки очень любят бегать по озеру, при этом они играют и догоняют друг друга. Супруги предпочитают не держать питомцев на поводках и цепях. Артистка сообщила, что сперва Фома ушёл под лёд, когда пытался обогнать самого себя. Однако потом собака породы дратхаар, словно ледокол, смогла прорубить себе дорогу расталкивая лёд до самого пирса. В свою очередь лайка Маня оказалась в более затруднительном положении. Когда Варвара и её супруг Михаил находились недалеко от дома и обсуждали силу и мощь дратхаара Фомы, до них донёсся воющий лай питомца. Любимица певицы оказалась подо льдом.

Это шокировало хозяйку. Для того, чтобы спасти собаку, соорудили плот из нескольких палок, перевязав их веревками, и принялись ломать лед, помогая ей пробраться. Знаменитость очень эмоционально отреагировала на происшествие. Ей пришлось кричать и звать любимицу до такой степени, что она едва не лишилась голоса. Артистка отмечает, что печальных последствий удалось избежать благодаря тому, что инцидент произошел у берега. Когда собака подплыла к пирсу, супруг Варвары Михаил вытащил её за ошейник. Питомцев смогли отогреть. При том Фома пострадал меньше всего: он съел три сосиски и убежал дальше гулять. А Маню пришлось весь вечер реанимировать. Певица просит обращать внимание на погодные условия и избегать прогулок возле воды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:53

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