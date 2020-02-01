АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем рождения

Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем рождения. Также на странице в Instagram исполнительница сообщила, что ее возлюбленному исполнилось 35 лет.
"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем рождения

Юлия Савичева опубликовала снимок, на котором она сфотографирована с супругом Александром Аршиновым. Исполнительница одета в красное платье с черными полосами, а ее возлюбленный надел малиновые штаны, белую рубашку и зеленый свитер. В комментарии к публикации знаменитость поздравила мужа с 35-летием и рассказала, что они оба родились в феврале, по знаку зодиака водолеи и занимают музыкой. Также Юлия Савичева сообщила, что через несколько дней выйдет ее новый альбом, в котором много песен посвящены Александру Аршинову.

В семье знаменитости есть традиция поздравлять друг друга в 00:00, поэтому певица с дочерью Анной уже поздравила именинника. В конце своего поста знаменитость попросила фанатов написать теплые слова ее мужу. Подписчики пожелали Александру Аршинову успеха, счастья, здоровья и новых начинаний. За 30 минут публикация певицы в Instagram набрала более 4 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем…
«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по…
В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в…
В новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть…
В Сети показали самую дорогую BMW M760Li за 14 миллионов…
Денис Шальных свел татуировки и принял участие в конкурсе…
Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на…
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится…
Кроссовер Acura MDX PMC ручной сборки получил неожиданный…
Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс…
"Ты слишком много на себя берёшь": Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой…
В сотни раз быстрее 5G: внедрение сетей 6G повысит скорость передачи данных до 8000…
Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со…
Медик из Египта Сихам Сокия рассказал о продуктах, которые могут защитить от…
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA…
Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет…
«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении…
"Добродушный, светлый, остроумный": Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко с днем…
McDonald’s в рекламном ролике показал стандартный заказ рэпера Канье Уэста и Ким…
Эксперты назвали ТОП-7 самых красивых игр для…
«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!» : Певица Ёлка показала фото без…
Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от…
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25…
Продюсер Андрей Разин посмеялся над звездным статусом Филиппа Киркорова и Николая…
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
Анонсирован выпуск самой мощной зарядки для…
Айза Анохина переболела в Камбодже лихорадкой…
Назван ТОП-5 самых доступных иномарок на российском рынке в феврале…
Просмотреть все новости