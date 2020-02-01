"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем рождения

Юлия Савичева опубликовала снимок, на котором она сфотографирована с супругом Александром Аршиновым. Исполнительница одета в красное платье с черными полосами, а ее возлюбленный надел малиновые штаны, белую рубашку и зеленый свитер. В комментарии к публикации знаменитость поздравила мужа с 35-летием и рассказала, что они оба родились в феврале, по знаку зодиака водолеи и занимают музыкой. Также Юлия Савичева сообщила, что через несколько дней выйдет ее новый альбом, в котором много песен посвящены Александру Аршинову.В семье знаменитости есть традиция поздравлять друг друга в 00:00, поэтому певица с дочерью Анной уже поздравила именинника. В конце своего поста знаменитость попросила фанатов написать теплые слова ее мужу. Подписчики пожелали Александру Аршинову успеха, счастья, здоровья и новых начинаний. За 30 минут публикация певицы в Instagram набрала более 4 000 лайков.