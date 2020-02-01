«Как же тяжело тебя отпускать! Невыносимо!»: Влад Топалов скучает по сыну Михаилу во время гастролей
Популярный сольный исполнитель Влад Топалов опубликовал на своей Instagram-странице трогательную фотографию с маленьким сыном. В подписи к посту он выразил чувства от того, что время от времени ему приходится оставлять первенца из-за своей работы.
После публикации записи на странице Влада Топалова поклонники не только осыпали комплиментами молодого отца, но и активно поделились своими эмоциями, которые очень подобны чувствам звезды. «У меня двойня мальчиков и нам 1,8. Я даже в магазин сходить без них не могу», «И не отпускай! Они так быстро растут», - пишут фанаты.
Несмотря на время, которое приходится тратить на свою профессию, Влад Топалов старается все остальное внимание уделить сыну. К осознанию важности семейных ценностей он побуждает подписчиков в своем микроблоге.
После публикации записи на странице Влада Топалова поклонники не только осыпали комплиментами молодого отца, но и активно поделились своими эмоциями, которые очень подобны чувствам звезды. «У меня двойня мальчиков и нам 1,8. Я даже в магазин сходить без них не могу», «И не отпускай! Они так быстро растут», - пишут фанаты.
Несмотря на время, которое приходится тратить на свою профессию, Влад Топалов старается все остальное внимание уделить сыну. К осознанию важности семейных ценностей он побуждает подписчиков в своем микроблоге.