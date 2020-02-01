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Поклонники Анастасии Заворотнюк считают сглаз причиной ее болезни

Поклонники известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько месяцев борется с тяжелым онкологическим заболеванием, снова обратились к родным артистки с просьбой поделиться информацией о ее состоянии. Пользователи соцсетей все чаще начинают проявлять недовольство из-за молчания ближайших родственников знаменитости.
Поклонники Анастасии Заворотнюк считают сглаз причиной ее болезни

Фанаты звезды «Моей прекрасной няни» огорчены тем фактом, что группа поддержки артистки в соцсети в последний раз обновлялась ее родными еще в минувшем году, а за первый месяц нового года в ней не появилось никаких новых сведений о том, как себя чувствует их любимая артистка. Более того, в социальных сетях поклонники Заворотнюк продолжают оживленную дискуссию о том, почему родственники отказываются комментировать происходящее. Более того, это молчание уже привело к огромному количеству слухов и версий. Кто-то из фанатов утверждает, что тяжелая болезнь настигла актрису из-за сглаза, потому что многие ей завидовали. Другие же считают, что вся история с болезнью и длительным лечение может, и вовсе, оказаться выдумкой.

Напомним, в конце минувшего лета в прессе появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает раком головного мозга. Позднее актриса несколько месяцев лечилась в одной из столичных клиник, после чего была переведена в подмосковный реабилитационный центр.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:46

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