«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях Потапа





Примечательно, что для большинства поклонников свадьба Алексея Потапенко и его многолетней партнерши по сцене стала неожиданностью, поскольку пара старательно скрывала свой роман. Более того, отношения между ними завязались еще в тот период, когда сам Потап был женат. Хейтеры из-за того даже начали утверждать, что родители продюсера и музыканта не очень довольны его избранницей, поскольку артистка увела его из семьи. В действительности же все оказалось совсем иначе. Как отметила сама Настя Каменских, ей удалось довольно быстро найти общий язык с родными возлюбленного.«У нас прекрасные отношения. Скоро они как раз должны заехать к нам в гости. Приедут вместе с моей мамой. Совсем недавно созванивались, они рассказывали, что сильно по нам скучают», - приводит слова певицы портал «СтарХит».