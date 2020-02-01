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«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях Потапа

Известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских в минувшем году связали себя узами брака в узком кругу друзей и близких. Присутствовали на торжественной церемонии бракосочетания и родители пары, о которых новоиспеченная супруга рэпера высказывается только в положительном ключе.
«У нас прекрасные отношения»: Настя Каменских рассказала о родителях Потапа

Примечательно, что для большинства поклонников свадьба Алексея Потапенко и его многолетней партнерши по сцене стала неожиданностью, поскольку пара старательно скрывала свой роман. Более того, отношения между ними завязались еще в тот период, когда сам Потап был женат. Хейтеры из-за того даже начали утверждать, что родители продюсера и музыканта не очень довольны его избранницей, поскольку артистка увела его из семьи. В действительности же все оказалось совсем иначе. Как отметила сама Настя Каменских, ей удалось довольно быстро найти общий язык с родными возлюбленного.

«У нас прекрасные отношения. Скоро они как раз должны заехать к нам в гости. Приедут вместе с моей мамой. Совсем недавно созванивались, они рассказывали, что сильно по нам скучают», - приводит слова певицы портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00

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