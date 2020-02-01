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«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по сыну

Российская актриса кино и театра Агния Кузнецова призналась подписчикам в своем микроблоге Instagram, что соскучилась по своему маленькому сыну. Звезда не делится информацией, почему ей пришлось ненадолго отлучиться, но поклонники предполагают, что отъезд связан с рабочими делами.
«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по сыну

Агния Кузнецова опубликовала новый снимок со своим сыном, признавшись, что очень скучает по наследнику. В кадре артистка держит первенца на руках и нежно его целует. Поклонники радуются редкой фотографии с мальчиком и активно интересуются подробностями в комментариях: «Какой большой уже! Теплое фото», «Милота! Как сыночка назвали?» Как известно, актриса не часто афиширует важные моменты в своей жизни на всеобщее обозрение. Первые месяцы беременности Агния Кузнецова успешно скрывала от журналистов и фанатов. Лишь когда живот стал очень заметным, и его было невозможно спрятать от любопытных взглядов поклонников, звезда начала открыто выходить на светские мероприятия, признавая свой особенный статус.

Агния Кузнецова, как и многие другие медийные личности, не стала пропускать премьеру кинокартины «Холоп», несмотря на то, что она состоялась меньше чем через две недели после ее родов. Так как в кинотеатре актриса появилась без мужа, пресса предположила, что Максим Петров остался дома с ребенком.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:30

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