«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по сыну

Агния Кузнецова опубликовала новый снимок со своим сыном, признавшись, что очень скучает по наследнику. В кадре артистка держит первенца на руках и нежно его целует. Поклонники радуются редкой фотографии с мальчиком и активно интересуются подробностями в комментариях: «Какой большой уже! Теплое фото», «Милота! Как сыночка назвали?» Как известно, актриса не часто афиширует важные моменты в своей жизни на всеобщее обозрение. Первые месяцы беременности Агния Кузнецова успешно скрывала от журналистов и фанатов. Лишь когда живот стал очень заметным, и его было невозможно спрятать от любопытных взглядов поклонников, звезда начала открыто выходить на светские мероприятия, признавая свой особенный статус.Агния Кузнецова, как и многие другие медийные личности, не стала пропускать премьеру кинокартины «Холоп», несмотря на то, что она состоялась меньше чем через две недели после ее родов. Так как в кинотеатре актриса появилась без мужа, пресса предположила, что Максим Петров остался дома с ребенком.