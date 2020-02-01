В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в России





Более того, в Минтруде отмечают, что такие сведения выдаются по запросу работников, а не только во время их увольнения с работы. «Указанная дата не фигурирует ни в одном из нормативных актов и других документов», - подчеркивают в ведомстве.Стоит отметить, что немногим ранее в прессе появились сообщения, согласно которым, начиная с 1 февраля текущего года в России изменяются нормы и правила расторжения трудовых договоров. В частности отмечается, что сотрудникам в таких случаях должны выдавать справки по форме СТД-Р.