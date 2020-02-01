В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в России
Российский Минтруд выступил с опровержением информации о том, что с этой субботы, 1 февраля 2020 года, в стране якобы вводятся новые правила увольнения работников. Ведомство отмечает, что все данные в форме СТД-Р выдаются работодателями тем сотрудникам, которые остановили выбор на электронном формате трудовой книжки.
Более того, в Минтруде отмечают, что такие сведения выдаются по запросу работников, а не только во время их увольнения с работы. «Указанная дата не фигурирует ни в одном из нормативных актов и других документов», - подчеркивают в ведомстве.
Стоит отметить, что немногим ранее в прессе появились сообщения, согласно которым, начиная с 1 февраля текущего года в России изменяются нормы и правила расторжения трудовых договоров. В частности отмечается, что сотрудникам в таких случаях должны выдавать справки по форме СТД-Р.
Более того, в Минтруде отмечают, что такие сведения выдаются по запросу работников, а не только во время их увольнения с работы. «Указанная дата не фигурирует ни в одном из нормативных актов и других документов», - подчеркивают в ведомстве.
Стоит отметить, что немногим ранее в прессе появились сообщения, согласно которым, начиная с 1 февраля текущего года в России изменяются нормы и правила расторжения трудовых договоров. В частности отмечается, что сотрудникам в таких случаях должны выдавать справки по форме СТД-Р.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:22