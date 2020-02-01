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В новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть женщина

В новой экранизации сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть женщина. Как сообщает издание Daily Mail, компания Warner Bros уже производит поиски актрисы на указанную роль.

Согласно предположению кинематографистов, подобная трактовка известной повести сумеет «освежить» историю. В новой экранизации будет рассказано, как главный персонаж становится кондитером и находит своих помощников и в последующем работников шоколадной фабрики умпа-лумпов. Издание Daily Mail сообщает, что на данный момент уже производится набор съемочной команды и поиски актрисы на главную роль.

Напомним, что сказочная повесть Роальда Даля впервые предстала на экранах в 1971 году в качестве мюзикла «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Однако самый большой успех имела работа «Чарли и шоколадная фабрика» (2005 год) американского кинорежиссера Тима Бёртона, представителя жанра «зрелищного кино», основанного на чёрном юморе с макабрическими элементами. Исполнителем главной роли в ней стал Джонни Депп.

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Культура / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 12:14

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