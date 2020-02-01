Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую пищу
Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала о пищевых предпочтениях своей дочери Анастасии. Звёздная мама старается кормить ребёнка только полезными и натуральными продуктами.
Кристина Асмус опубликовала снимок, на котором показала процесс кормления дочери. Актриса приготовила девочке диетические котлеты из индейки и салат из свежих овощей. Звезда фильма «Текст» рассказала, что она с супругом Гариком Харламовым не очень дружит с такими понятиями понятиями как ЗОЖ, ПП, безлактозное, безглютеновый, однако свою общую дочь Анастасию старается кормить исключительно полезной и здоровой пищей. Она рассказала, что не понимает, как это произошло, однако никто подобного не планировал. Девочка оказалась абсолютно равнодушной к вредной пище, жареное и сладкое её не интересует, ей больше нравятся свежие овощи и фрукты, супы, морсы и все прочее, полезное для юного растущего организма.
При этом Анастасия литрами поглощает воду. Зачастую артистка предпочитает готовить для дочери котлеты из индейки и рис со специями. Мясо для данных блюд она заказывает исключительно из экологически чистого региона. Поклонники актрисы начали активно обсуждать свежую публикацию Асмус о рационе питания её дочери. При этом кто-то решил напомнить ей о недавно опубликованном видеоролике из кинотеатра, где ребёнок с удовольствием поглощал чипсы. Однако многие отметили, что ребёнок, уплетающий за обе щеки брокколи, кажется им более подозрительным, чем тот, который предпочитает фаст-фуд. И всё же, большее количество пользователей Сети отметили, что здоровая пища положительно влияет на растущий организм.
Кристина Асмус опубликовала снимок, на котором показала процесс кормления дочери. Актриса приготовила девочке диетические котлеты из индейки и салат из свежих овощей. Звезда фильма «Текст» рассказала, что она с супругом Гариком Харламовым не очень дружит с такими понятиями понятиями как ЗОЖ, ПП, безлактозное, безглютеновый, однако свою общую дочь Анастасию старается кормить исключительно полезной и здоровой пищей. Она рассказала, что не понимает, как это произошло, однако никто подобного не планировал. Девочка оказалась абсолютно равнодушной к вредной пище, жареное и сладкое её не интересует, ей больше нравятся свежие овощи и фрукты, супы, морсы и все прочее, полезное для юного растущего организма.
При этом Анастасия литрами поглощает воду. Зачастую артистка предпочитает готовить для дочери котлеты из индейки и рис со специями. Мясо для данных блюд она заказывает исключительно из экологически чистого региона. Поклонники актрисы начали активно обсуждать свежую публикацию Асмус о рационе питания её дочери. При этом кто-то решил напомнить ей о недавно опубликованном видеоролике из кинотеатра, где ребёнок с удовольствием поглощал чипсы. Однако многие отметили, что ребёнок, уплетающий за обе щеки брокколи, кажется им более подозрительным, чем тот, который предпочитает фаст-фуд. И всё же, большее количество пользователей Сети отметили, что здоровая пища положительно влияет на растущий организм.