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Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую пищу

Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала о пищевых предпочтениях своей дочери Анастасии. Звёздная мама старается кормить ребёнка только полезными и натуральными продуктами.

Кристина Асмус опубликовала снимок, на котором показала процесс кормления дочери. Актриса приготовила девочке диетические котлеты из индейки и салат из свежих овощей. Звезда фильма «Текст» рассказала, что она с супругом Гариком Харламовым не очень дружит с такими понятиями понятиями как ЗОЖ, ПП, безлактозное, безглютеновый, однако свою общую дочь Анастасию старается кормить исключительно полезной и здоровой пищей. Она рассказала, что не понимает, как это произошло, однако никто подобного не планировал. Девочка оказалась абсолютно равнодушной к вредной пище, жареное и сладкое её не интересует, ей больше нравятся свежие овощи и фрукты, супы, морсы и все прочее, полезное для юного растущего организма.

При этом Анастасия литрами поглощает воду. Зачастую артистка предпочитает готовить для дочери котлеты из индейки и рис со специями. Мясо для данных блюд она заказывает исключительно из экологически чистого региона. Поклонники актрисы начали активно обсуждать свежую публикацию Асмус о рационе питания её дочери. При этом кто-то решил напомнить ей о недавно опубликованном видеоролике из кинотеатра, где ребёнок с удовольствием поглощал чипсы. Однако многие отметили, что ребёнок, уплетающий за обе щеки брокколи, кажется им более подозрительным, чем тот, который предпочитает фаст-фуд. И всё же, большее количество пользователей Сети отметили, что здоровая пища положительно влияет на растущий организм.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:40

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