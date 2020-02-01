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Эксперты рассказали водителям, как ездить с неработающими «поворотниками»

Сигналы поворота в автомобиле предназначены, прежде всего, для того, чтобы помочь другим участникам движения сориентироваться в маневрах и исключить риски столкновения. При этом, данный элемент светового оснащения авто иногда может отказать и начать работать неправильно. Эксперты рассказали водителям, как безопасно передвигаться при неработающих «поворотниках».
Эксперты рассказали водителям, как ездить с неработающими «поворотниками»

Отмечается, что технически правилами дорожного движения водителям не запрещено передвигаться без исправно работающих сигналов поворота. При этом им придется предпринять определенные меры для оповещения других водителей. Для этого, отмечают эксперты, существует специальная жестикуляция. Так, при повороте налево водителю следует вытянуть свою левую руку в сторону от бокового окна двери, а в случае поворота направо – эту же руку следует выставить в окно согнутой в локте под прямым углом. Существует даже жест для торможения, который пригодится в случае выхода из строя стоп-сигналов, выглядит он как вытянутая вверх рука.

Движение без работающих сигналов поворота, но с применением специальных жестов, отмечают эксперты, не влечет за собой штрафов за нарушение правил. Однако долго игнорировать проблему неработающих сигналов специалисты все же не рекомендуют, поскольку указанные жесты предназначены лишь на экстренный случай.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:38

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