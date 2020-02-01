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В Сети показали самую дорогую BMW M760Li за 14 миллионов рублей

В Сети показали самую дорогую машины концерна BMW. M760Li за 14 миллионов рублей появился в ролике одного из YouTube-каналов.

Блогеры издания "ПриветТачка" рассказали обо всех достоинствах модели. Не преминули эксперты напомнить и о ценнике автомобиля. Желающим приобрести машину придется заплатить за нее 14 миллионов рублей. Примечателен тот факт, что за эти деньги можно купить сразу три автомашины от того же производителя.

Как объяснили автоблогеры, силовую установку составляет битурбомотор V12 ёмкостью 6,6 литра. После модернизации машины агрегат способен выжимать почти 800 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 тысячу Нм. Трансмиссия при этом автоматическая на 8 ступеней с полным приводом. С места машина способна разгоняться до сотни километров в час за 3,5 секунды, при этом максимальная скорость передвижения транспортного средства составляет 250 километров.

Также специалисты отметили большие колесные диски в 20 дюймов, полностью кожаную отделку салона и наличие лазерной головной оптики. Дополнительно в машине присутствует система ночного видения, а экстерьер стал заметно интереснее благодаря установке М-пакета. Особую комфортность премиум-варианту BMW M760L придает высококачественная аудиосистема Bowers & Wilkins, холодильник и сразу несколько экранов.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:06

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