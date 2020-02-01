Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на февраль





В феврале на большей части Российской Федерации ожидается изменение погодных условий в сторону значительного снижения температуры и прихода обильных снегопадов. Поэтому эксперты указывают на необходимость повременить с заменой зимней резины на летнюю. Снегопады также связаны с проблемой отсутствия разметки на дорогах, что не должно становится причиной нарушений предупреждающих линий. Специалисты в особенности указывают на осторожность при заездах на выделенки для осуществления правого поворота.Кроме того, перед выездом со стоянки автомобиль необходимо очищать от снега. Пренебрежение данным пунктом может привести к осложнению движения как собственного автомобиля при попадании снега на лобовое стекло, так и транспортного средства, находящего сзади. Во избежание полной блокады в сугробах специалисты советуют хранить в багажнике лопату. Кроме того, полезным будет наличие и дополнительных теплых вещей.Также отмечается необходимость использования правильного моторного масла, устойчивого к низким температурам. Эксперты рекомендуют синтетическое масло, завести двигатель при наличии минерального может стать невозможным. В морозы не стоит пренебрегать и всяческими вытеснителями влаги и антигелями, которые сохранят топливную систему в исправности. При заправке автомобиля необходимо проверять, что попадаемое в автомобиль топливо является зимним.Сложности передвижения, вызванные гололедом и наличием снега на дорогах, также предполагают такую меру осторожности, как соблюдение достаточной дистанции между транспортными средствами и уменьшение скорости движения. Соблюдение данных советов позволит избежать нежелательных происшествий на дороге в последний зимний месяц.