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Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на февраль

Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на февраль. Использование качественного топлива, моторного масла, соблюдение скоростного режима и дистанции на дорогах при сложных погодных условиях позволят избежать нежелательных происшествий.

В феврале на большей части Российской Федерации ожидается изменение погодных условий в сторону значительного снижения температуры и прихода обильных снегопадов. Поэтому эксперты указывают на необходимость повременить с заменой зимней резины на летнюю. Снегопады также связаны с проблемой отсутствия разметки на дорогах, что не должно становится причиной нарушений предупреждающих линий. Специалисты в особенности указывают на осторожность при заездах на выделенки для осуществления правого поворота.

Кроме того, перед выездом со стоянки автомобиль необходимо очищать от снега. Пренебрежение данным пунктом может привести к осложнению движения как собственного автомобиля при попадании снега на лобовое стекло, так и транспортного средства, находящего сзади. Во избежание полной блокады в сугробах специалисты советуют хранить в багажнике лопату. Кроме того, полезным будет наличие и дополнительных теплых вещей.

Также отмечается необходимость использования правильного моторного масла, устойчивого к низким температурам. Эксперты рекомендуют синтетическое масло, завести двигатель при наличии минерального может стать невозможным. В морозы не стоит пренебрегать и всяческими вытеснителями влаги и антигелями, которые сохранят топливную систему в исправности. При заправке автомобиля необходимо проверять, что попадаемое в автомобиль топливо является зимним.

Сложности передвижения, вызванные гололедом и наличием снега на дорогах, также предполагают такую меру осторожности, как соблюдение достаточной дистанции между транспортными средствами и уменьшение скорости движения. Соблюдение данных советов позволит избежать нежелательных происшествий на дороге в последний зимний месяц.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:50

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