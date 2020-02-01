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"Ты слишком много на себя берёшь": Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой команды

Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой команды. В Instagram исполнительница рассказала, что нетрезвые мужчины заявили, что она слишком много на себя берёт.
"Ты слишком много на себя берёшь": Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой команды

Анна Седокова разместила свое черно-белое фото, на котором она запечатлена с косичками и броским макияжем. В комментарии певица рассказала, что накануне она посетила игру своего возлюбленного Яниса Тимма. Когда исполнительница пришла, то увидела, что на ее месте сидят случайные люди, которые были в нетрезвом состоянии и вели себя агрессивно, а также являлись фанатами противоположной команды. Анна Седокова попросила их пересесть на свои места, на что ей грубо ответили отказом. Знаменитость видела, как волнуется Янис Тимма, поскольку видит рядом с возлюбленной незнакомых мужчин.

Незнакомцы заявили, что Анна Седокова слишком много на себя берёт и певице пришлось обратиться к работникам клуба за помощью. Исполнительница не понимает, почему мужчины проявляли агрессию, ведь она не сделала ничего плохого им. Подписчики написали, что певица поступила правильно, не вступая в словесную перепалку с незнакомцами.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21

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